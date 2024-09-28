Во время марафона «Мосты Владивостока» погиб главный штурман ТОФ

Стало известно, что погибшим во время марафона «Мосты Владивостока» мужчиной оказался главный штурман ТОФ, что подтвердили корреспонденту «КП» источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, погибший — главный штурман ТОФ капитан 2 ранга Евгений Витютнев.
Редакции также стало известно, что прокуратура начала проверка. Предполагается, что никаких препятствий для допуска к марафону не было.
Как мы писали ранее, трагедия произошла во время марафона «Мосты Владивостока». Мужчине неожиданно стало плохо в районе Радиоприбора, но спасти его не удалось, несмотря на усилия врачей.
Как поделился с корреспондентом «КП» спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health менеджер Дмитрий Виговский, чтобы не допустить подобных ситуаций во время марафонов, необходимо проходить регулярный скрининг своего здоровья, в частности проверять сердечно-сосудистую систему и с оценкой динамики:
«Нужно не просто сдать анализы, а сделать ЭКГ с нагрузкой, а не в покое, УЗИ сердца и сосудов. Кроме того, тренировки должны быть регулярными, чтобы степень стресса повышалась плавно. Это позволит прогнозировать реакцию на забег».