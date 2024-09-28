Во время марафона «Мосты Владивостока» погиб главный штурман ТОФ

«Нужно не просто сдать анализы, а сделать ЭКГ с нагрузкой, а не в покое, УЗИ сердца и сосудов. Кроме того, тренировки должны быть регулярными, чтобы степень стресса повышалась плавно. Это позволит прогнозировать реакцию на забег».