Объявлен сбор на поиск пенсионера, бесследно пропавшего в Перми 26 сентября

Сбор на поиски пенсионера, бесследно пропавшего в Перми 26 сентября объявили волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».
В последний раз 82-летнего Владимира Крамера видели 26 сентября. В этот день он вышел из дома по улице Социалистической в Орджоникидзевском районе Перми, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавое телосложение, седые, короткие волосы. Выходя из дома, пожилой мужчина был одет в синие джинсы и чёрную ветровку, на ногах — чёрные ботинки. С собой пенсионер взял барсетку.
Волонтёры особенно подчёркивают, что пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.
Поиски загадочно исчезнувшего пенсионера проходят в Перми 28 сентября. Сборы для желающих помочь в поисках Владимира Крамера запланированы на 11:00 и 14:00. Неравнодушных пермяков просят в это время подойти к цирку на Уральской, 112.
«К поискам пенсионера можно присоединиться и позже. Для этого достаточно позвонить координатору Ольге Перминовой по номеру: 8−952−32−35−187 или инфоргу Юлии Соловьёвой по телефону: 8−922−345−67−02», — рассказали волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».