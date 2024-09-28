Рыбак из Екатеринбурга утонул в Челябинской области. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, 38-летний мужчина выпал из лодки, в которой находился вместе с другом. Товарищ изо всех сил пытался спасти земляка, но поднять тело со дна водоема не сумел.