Рыбак из Екатеринбурга утонул в Челябинской области. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, 38-летний мужчина выпал из лодки, в которой находился вместе с другом. Товарищ изо всех сил пытался спасти земляка, но поднять тело со дна водоема не сумел.
— К счастью, поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать за капюшон куртки и поднять из ледяной воды спасающего, — отметили в ведомстве.
Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда ведут поиск утонувшего рыбака.