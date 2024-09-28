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Рыбак из Екатеринбурга утонул в Челябинской области

В Аргаяше ищут тело утонувшего рыбака из Екатеринбурга.

Источник: поисково-спасательный отряд Челябинской области

Рыбак из Екатеринбурга утонул в Челябинской области. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, 38-летний мужчина выпал из лодки, в которой находился вместе с другом. Товарищ изо всех сил пытался спасти земляка, но поднять тело со дна водоема не сумел.

— К счастью, поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать за капюшон куртки и поднять из ледяной воды спасающего, — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда ведут поиск утонувшего рыбака.