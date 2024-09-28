За наезд на пермячку водитель «Газели» заплатит ей 200 тысяч

В Индустриальном районе Перми в октябре прошлого года произошло ДТП: водитель «Газели» при повороте не переждал пешеходов и наехал на 67-летнюю женщину, которая шла через улицу по пешеходному переходу. В результате ДТП пермячка получила травмы. Водителя «Газели» за нарушение правил дорожного движения лишили прав на полтора года. Но этим его наказание не ограничилось.