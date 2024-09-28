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За наезд на пермячку водитель «Газели» заплатит ей 200 тысяч

67-летняя женщина шла по пешеходному переходу.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Перми в октябре прошлого года произошло ДТП: водитель «Газели» при повороте не переждал пешеходов и наехал на 67-летнюю женщину, которая шла через улицу по пешеходному переходу. В результате ДТП пермячка получила травмы. Водителя «Газели» за нарушение правил дорожного движения лишили прав на полтора года. Но этим его наказание не ограничилось.

Женщина подала иск в суд на компенсацию морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Ее травмы эксперт оценил как вред здоровью средней тяжести.

— Индустриальный районный суд постановил взыскать с водителя в пользу пострадавшей компенсацию в сумме 200 000 рублей, — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.