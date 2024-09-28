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Три человека пострадали в ДТП со скорой в Омске

27 сентября несколько человек пострадали в результате аварии, в которую попала машина скорой помощи на улице Богдана Хмельницкого.

По информации пресс-службы омской Госавтоинспекции, автомобиль скорой помощи двигался по улице 3-я Транспортная с включенными мигалками и звуковым сигналом. Однако, нарушив красный сигнал светофора на перекрестке Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной улицы, он столкнулся с автомобилем Ford.

В результате аварии пострадали водитель спецмашины и медики. По официальной информации, 44-летний водитель машины скорой помощи и трое его пассажиров. Это 34-летний и 31-летний мужчины, а также женщина 37 лет. Всем потребовалась медицинская помощь. Подробности их травм не уточняются. Идет расследование происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что 15-летний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП на трассе Омск — Красноярск.