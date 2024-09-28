Три человека пострадали в ДТП со скорой в Омске

В результате аварии пострадали водитель спецмашины и медики. По официальной информации, 44-летний водитель машины скорой помощи и трое его пассажиров. Это 34-летний и 31-летний мужчины, а также женщина 37 лет. Всем потребовалась медицинская помощь. Подробности их травм не уточняются. Идет расследование происшествия.