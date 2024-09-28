Омич угнал машину, чтобы съездить к родственникам

Сотрудники разыскали ВАЗ и похитителя. В угоне подозревают 22-летнего жителя Омска, который уже не раз был судим. В том числе и за управление транспортным средством без прав. Мужчина признал свою вину и рассказал, что ездил на авто к родственникам. Он как раз возвращался от них, когда его обнаружили полицейские.