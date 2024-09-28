Казахстанцев не будут штрафовать за зарядку электрокаров в собственном доме

«Законом не запрещается зарядка электромобилей в собственных домах, если данный дом подключен к электрической сети в соответствии с техническими условиями. При этом, в случае увеличения подключенной мощности ввиду недостаточности мощности требуется получение новых технических условий для осуществления подключения», — говорится в ответе вице-министра энергетики Сунгата Есимханова на запрос депутат мажилиса Айтуара Кошмамбетова.