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Казахстанцев не будут штрафовать за зарядку электрокаров в собственном доме

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Казахстанцев не будут штрафовать за зарядку электрокаров в собственном доме, передает корреспондент агентства. "Законом не запрещается заряд…

Источник: КазТАГ

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Казахстанцев не будут штрафовать за зарядку электрокаров в собственном доме, передает корреспондент агентства.

«Законом не запрещается зарядка электромобилей в собственных домах, если данный дом подключен к электрической сети в соответствии с техническими условиями. При этом, в случае увеличения подключенной мощности ввиду недостаточности мощности требуется получение новых технических условий для осуществления подключения», — говорится в ответе вице-министра энергетики Сунгата Есимханова на запрос депутат мажилиса Айтуара Кошмамбетова.

В Казахстане определены требования к безопасности электрозарядных станций, также запрещено самовольное подключение к электрическим сетям — за это предусмотрена административная ответственность.

В министерстве энергетики поясняют, что подключение без получения технических условий приводит к риску возникновения угрозы жизни и здоровья людей, а также воровству электроэнергии. Законом также предусмотрена возможность устанавливать электрозарядные станции в паркингах жилых комплексов, при условии получения техусловий для станций.

«Если вы ранее получили и исполняете технические условия, штрафов за зарядку электромобиля в собственном доме не будет. Рекомендуется оформление дополнительного договора для подключения электрозарядных станций в частных домах», — дополнил депутат Кошмамбетов.