Мошенники украли 2,4 млн рублей у педагога омского детского сада

Педагог рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Злоумышленник рассказал 49-летней женщине, что мошенники от ее имени берут кредиты. Во избежания потери денег омичке необходимо было следовать инструкциям «сотрудника» Центробанка.