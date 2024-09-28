Мошенники украли 2,4 млн рублей у педагога омского детского сада

Музыкальный педагог омского детского сада стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленникам удалось запугать женщину кредитами от ее имени. Тогда омичка сама набрала кредитов для аферистов на сумму более 2,4 млн рублей.
Педагог рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Злоумышленник рассказал 49-летней женщине, что мошенники от ее имени берут кредиты. Во избежания потери денег омичке необходимо было следовать инструкциям «сотрудника» Центробанка.
На протяжении нескольких дней запуганная омичка оформляла кредиты по указанию мошенницы. За это время на «безопасные счета» злоумышленников педагог перевела почти 2,4 млн рублей.
Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Тогда она обратилась за помощью к полицейским.
Сотрудники полиции завели уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на устано.