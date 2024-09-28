Произошедшее в Кашкадарье ДТП с участием двух автомобилей унесло жизни четырех человек

По информации областного Управления безопасности дорожного движения, авария произошла в Кукдалинском районе 26 сентября. Водитель автомобиля Lacetti потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nexia.
В результате ДТП трое пассажиров Lacetti погибли на месте, двое человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Среди пассажиров, находившихся в Nexia, один погиб, остальные — находятся в больнице. У всех пострадавших диагностированы переломы конечностей, ушибы и травмы внутренних органов.
По данному факту проводится доследственная проверка.