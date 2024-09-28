Дихлофос, найденный у отравившейся семьи, мог быть подделкой

На экспертизу был отправлен дихлофос, найденный в доме отравившейся токсином семьи. Производитель уверяет, что спрей безопасен для человека и не мог убить живые организмы, если все делать по инструкции. Также была выдвинута версия, что эта продукция — подделка. Якобы компания уже не раз замечала «паль» и даже обращалась в правоохранительные органы.
В СК уточняют, что, если выяснится, что спреи были безопасны для людей и сделаны без нарушений, то уголовное дело будет переквалифицировано на причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). За это могут привлечь уже родители.
Напомним, что в поселке Красная Сопка произошла страшная трагедия. Семья отравилась неизвестным токсином, от которого погибли четверо детей. Сначала была версия, что всему виной стали покупные пельмени с курицей, но продукты оказались безопасны. В живых остались лишь родители — беременная мать и отец. В рвотных массах погибших детей обнаружили инсектицидное вещество, которым глава семейства обрабатывал дом перед тем, как всем стало плохо. Предполагается, что дом плохо проветрили.
Отметим, что похороны детей пройдут 30 сентября.