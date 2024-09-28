Дихлофос, найденный у отравившейся семьи, мог быть подделкой

На экспертизу был отправлен дихлофос, найденный в доме отравившейся токсином семьи. Производитель уверяет, что спрей безопасен для человека и не мог убить живые организмы, если все делать по инструкции. Также была выдвинута версия, что эта продукция — подделка. Якобы компания уже не раз замечала «паль» и даже обращалась в правоохранительные органы.