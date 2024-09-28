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МО показало кадры уничтожения складов ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В Минобороны России показали видео, на котором российские военные с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории «Южмаша» в Днепропетровской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и БПЛА различных модификаций.

На кадрах объективного контроля наблюдаются взрыв и объемный пожар.