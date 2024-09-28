Ночью потушили пожар в воронежском совхозе «Зареченский»

Всем сельским жителям и дачникам необходимо окосить свои участки и дачные дома, чтобы огонь не подошел к строениям по некошеной траве. На всех частных подворьях заготовить запас огнетушащих средств — например, бочки с водой. И конечно, исключить огневые работы до окончания особого противопожарного режима.