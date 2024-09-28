Ночью потушили пожар в воронежском совхозе «Зареченский»

Пожар в воронежском совхозе «Зареченский», который разгорелся 27 сентября на площади в 3 гектара, потушили уже глубокой ночью. Ликвидировали возгорание в 2.22 субботы, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По информации штаба пожаротушения Воронежской области, за пятницу, 27 сентября, пожарные подразделения выезжали на 32 ландшафтных пожара. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 30 гектаров. По состоянию на 7.00 субботы ландшафтных пожаров пока больше не зарегистрировано.
Но ситуация очень сложная: сушь продолжается, сохраняется сильный ветер, который легко разносит пламя. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить новых возгораний.
Всем сельским жителям и дачникам необходимо окосить свои участки и дачные дома, чтобы огонь не подошел к строениям по некошеной траве. На всех частных подворьях заготовить запас огнетушащих средств — например, бочки с водой. И конечно, исключить огневые работы до окончания особого противопожарного режима.