Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на данные своих корреспондентов.
«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.