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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на данные своих корреспондентов.

Источник: РИА "Новости"

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в Telegram-канале СМИ.

Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.