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Мужчина из Казахстана незаконно завез в Узбекистан трехметрового редкого питона. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мужчина незаконно провез из Казахстана в Узбекистан трехметровую змею. Рептилию он спрятал в сумке, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Ташкентского областного таможенного управления, уникальную находку обнаружили таможенники поста «Гишткуприк».

Предварительно, они классифицировали змею как тигрового питона-альбиноса. Он обитает в основном в Южной и Юго-Восточной Азии и включен в Международную красную книгу. Для ввоза его в Узбекистан требуется международное разрешение CITIES. Однако мужчина не смог предоставить никаких документов. Проводится дознание по данному факту.

Рептилию передали столичному зоопарку, ее состояние оценивается как стабильное.

таможня