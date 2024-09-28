Мужчина из Казахстана незаконно завез в Узбекистан трехметрового редкого питона. Видео

Предварительно, они классифицировали змею как тигрового питона-альбиноса. Он обитает в основном в Южной и Юго-Восточной Азии и включен в Международную красную книгу. Для ввоза его в Узбекистан требуется международное разрешение CITIES. Однако мужчина не смог предоставить никаких документов. Проводится дознание по данному факту.