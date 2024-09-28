Головкин заключил меморандум с генпрокуратурой о недопущении коррупции

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Между генеральной прокуратурой и Национальным олимпийским коммитетом (НОК) заключен меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности в сфере физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба надзорного органа.
«В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере», — сказал генеральный прокурор Берик Асылов.
Цель соглашения — укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.
По итогам стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.