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Головкин заключил меморандум с генпрокуратурой о недопущении коррупции

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Между генеральной прокуратурой и Национальным олимпийским коммитетом (НОК) заключен меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности …

Источник: КазТАГ

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Между генеральной прокуратурой и Национальным олимпийским коммитетом (НОК) заключен меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности в сфере физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере», — сказал генеральный прокурор Берик Асылов.

Цель соглашения — укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.

По итогам стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.