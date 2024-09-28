Обвиняемый в убийстве дочери не подписал вердикт присяжных о своей виновности

Во время судебного процесса обвиняемый в убийстве своей малолетней дочери не стал подписывать вердикт о своей виновности. Из-за этого заседание по делу перенесли на 2 октября.
Напомним, что в областном суде проходит рассмотрение дела по обвинению супругов, подозреваемых в убийстве своей восьмимесячной дочери. Их обвиняют по статье «Убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц».
По версии следствия, в апреле 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга расправились с дочерью, а затем попытались скрыть следы преступления. Затем жена позвонила в полицию и сообщила о похищении ребенка. Однако полицейские нашли останки тела малышки в квартире.
Во время суда присяжные вынесли обвинительный вердикт. Они единогласно посчитали, что супруг заслуживает снисхождения. Пятеро присяжных ответили, что жена не заслуживает снисхождения, трое — что заслуживает.