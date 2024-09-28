Обвиняемый в убийстве дочери не подписал вердикт присяжных о своей виновности

По версии следствия, в апреле 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга расправились с дочерью, а затем попытались скрыть следы преступления. Затем жена позвонила в полицию и сообщила о похищении ребенка. Однако полицейские нашли останки тела малышки в квартире.