Трентон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое из пяти участников ДТП в Мядельском районе доставлены в больницу

В больнице после ДТП в Мядельском районе оказались три человека.

Источник: УВД Минского облисполкома

Вероятнее всего, что игнорирование мокрой после дождя дороги стало причиной ДТП в Мядельском районе днем 27 сентября, сообщает УВД Минского облисполкома.

На автодороге Минск — Молодечно — Нарочь на повороте возле деревни Кочерги столкнулись «Фольксваген» и «Вольво», после чего одна из машин вылетела с трассы и перевернулась. Машины получили очень сильные повреждения. Из пяти человек, которые находились на тот момент в машинах, трое были доставлены в больницу.

Кстати, под Минском 15-летнего бесправника с пятью пассажирами остановил МАЗ (все подробности здесь). А под Борисовом 19-летняя мотоциклистка погибла, ударившись головой о бордюр (подробнее здесь).