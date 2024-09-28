Трое из пяти участников ДТП в Мядельском районе доставлены в больницу

На автодороге Минск — Молодечно — Нарочь на повороте возле деревни Кочерги столкнулись «Фольксваген» и «Вольво», после чего одна из машин вылетела с трассы и перевернулась. Машины получили очень сильные повреждения. Из пяти человек, которые находились на тот момент в машинах, трое были доставлены в больницу.