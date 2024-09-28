Убийство якобы опасного медведя прокомментировали в министерстве природы Новосибирской области

— Государственный инспектор не подтверждает информацию, которая была сказана представителем общества рыбаков и охотников Кочковского района. Данный медведь не представлял угрозу жизни и здоровью комбайнеров. Медведь прошлогодний, молодой, так что никаких сюрпризов ожидать от него нельзя было. Даже если мы берем, что это было в лесном фонде, а это не было в лесном фонде, нельзя убивать животное без разрешения и при том нельзя его убивать, используя транспортное средство, точнее загонять животное, — сообщили в ведомстве.
Напомним, председатель районного Общества охотников и рыболовов Александр Березин рассказал «Прецеденту» об опасной схватке с хозяином тайги, который вышел на кукурузное поле в 2,5 километрах от села Решеты и представлял опасность для комбайнеров, работавших в поле, и жителей села. Александр Березин подчеркнул, что работавшие в поле люди позвали его на помощь.
Однако госинспекторы рассказу охотника не поверили и напомнили, что вне лесного фонда отстрел животных производят только сотрудники МВД.
— Сообщение о том, что медведь угрожает жизни и здоровью комбайнеров, в полицию или минприроды не поступало. Ведомство направило материалы в полицию, — пишет телеграм-канал минприроды НСО.
Екатерина СОСНИНА.