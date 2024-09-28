«Сбрил бороду, менял машины»: задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Нижней Туры

В ночь на 28 сентября под Нижним Тагилом был задержан подозреваемый в убийстве 32-летнего бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева. Единственным фигурантом уголовного дела является ранее судимый Евгений Голубчиков. По предварительной версии, Константин был застрелен вечером 24 сентября вблизи ресторана «Династия», куда приехал на встречу с Голубчиковым.
Информацию о задержании уральца подтвердил отец Константина.
— Его взяли под Нижним Тагилом. Он маскировался, сбрил бороду, машины менял, — рассказал «КП-Екатеринбург» отец Константина Ребдева.
Момент убийства Константина Ребдева попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне открывает стрельбу из обреза. Первый выстрел попал в грудь, а контрольный — в спину.
Ранее близкий друг погибшего рассказывал, что Евгений и Константин в прошлом были деловыми партнерами. Но в итоге стали конкурентами по бизнесу.
— У Голубчикова и погибшего Константина Ребдева был смежный бизнес. В прошлом Голубчиков отбывал срок. Он родом с Лесного, но после того как он освободился, в город его не пустили. Тогда Евгений Голубчиков обосновался в поселке Таежном рядом с Лесным, — объяснил товарищ Константина Ребдева.
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.