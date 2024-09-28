«Сбрил бороду, менял машины»: задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Нижней Туры

— У Голубчикова и погибшего Константина Ребдева был смежный бизнес. В прошлом Голубчиков отбывал срок. Он родом с Лесного, но после того как он освободился, в город его не пустили. Тогда Евгений Голубчиков обосновался в поселке Таежном рядом с Лесным, — объяснил товарищ Константина Ребдева.