В Кишиневе облили краской еще два здания

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе — общественной телерадиокомпании «Молдова 1» и Высшей судебной палаты.
В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей, которые ранее облили краской здания министерства труда и правительства.
«Вчера вечером два других государственных учреждения подверглись вандализму, их облили краской. Речь идет о здании общественной компании “Телерадио-Молдова” и Высшей судебной палате».
Отмечается, что полицией уже установлен круг подозреваемых, в связи с этим предприняты все уголовно-процессуальные действия.
В правоохранительных органах сообщили, что накануне в столице было облито краской здание министерства труда и социальной защиты. Через полчаса ситуация повторилась уже у здания правительства. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии. Задержанные молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года доставлены в инспекторат полиции для документирования.
Ранее власти Молдавии неоднократно говорили об угрозе дестабилизации ситуации в стране, в том числе якобы со стороны оппозиционных политических сил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.