Армия Израиля раскрыла подробности гибели лидера «Хезболлы»

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насруллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за гибель многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. Насрулла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.