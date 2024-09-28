Учителя из СКО распылили перцовый баллончик в фойе школы

«В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались. Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности», — сообщили в полиции.
В полицию сообщили, что ученики начали падать в обморок, в школе стоит специфический запах. Персонал. Педагогов и учеников эвакуировали.
В ходе разбирательства установлено, что двое учителей школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил содержимое баллончика, что привело к его распространению в помещении.