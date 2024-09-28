Трентон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителя из СКО распылили перцовый баллончик в фойе школы

Петропавловск. 28 сентября. КазТАГ — Полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство двух преподавателей, распыливших перцовый баллончик в фойе здания школы села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.

«В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались. Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности», — сообщили в полиции.

В полицию сообщили, что ученики начали падать в обморок, в школе стоит специфический запах. Персонал. Педагогов и учеников эвакуировали.

В ходе разбирательства установлено, что двое учителей школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил содержимое баллончика, что привело к его распространению в помещении.