87-летняя нижегородка перевела мошенникам 45 тысяч рублей

Согласно информации, пенсионерке в мессенджер поступил звонок от неизвестного, который предложил заработать на финансовых операциях с валютой. Пенсионерку предложение заинтересовало, и она перевела мошенникам на счет 45 тысяч рублей. После этого от женщины стали требовать еще деньги, однако она осознала, что стала жертвой мошенничества.