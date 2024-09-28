Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

87-летняя нижегородка перевела мошенникам 45 тысяч рублей

Женщина хотела заработать на бирже.

Источник: Комсомольская правда

87-летняя нижегородка хотела заработать и перевела мошенникам 45 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, пенсионерке в мессенджер поступил звонок от неизвестного, который предложил заработать на финансовых операциях с валютой. Пенсионерку предложение заинтересовало, и она перевела мошенникам на счет 45 тысяч рублей. После этого от женщины стали требовать еще деньги, однако она осознала, что стала жертвой мошенничества.

По данному происшествию завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, что ранее житель Ковернино отдал лжеброкерам более 3 млн рублей. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.