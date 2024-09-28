Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане увеличилось до 13 человек

ЧП произошло вчера, 27 сентября. АЗС взорвалась в Карабудахкентском районе, там введен режим ЧС. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). К вечеру число погибших выросло до 10 человек, утром — до 12. В республике объявлен день траура. По данным Минэнерго, в ходе проверок заправок по всему Дагестану зафиксировали более 4,5 тыс. нарушений.