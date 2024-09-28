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Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане увеличилось до 13 человек

МЧС обнаружило тело еще одного погибшего при взрыве на автозаправке в Дагестане. Общее число жертв достигло 13 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Пострадавшим выплатят от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Меликов уточнил, что дома при взрыве не пострадали. «Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», — сказал глава Дагестана журналистам (цитата по ТАСС).

ЧП произошло вчера, 27 сентября. АЗС взорвалась в Карабудахкентском районе, там введен режим ЧС. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). К вечеру число погибших выросло до 10 человек, утром — до 12. В республике объявлен день траура. По данным Минэнерго, в ходе проверок заправок по всему Дагестану зафиксировали более 4,5 тыс. нарушений.