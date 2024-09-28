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Пиломатериалы горели мощным пламенем в поле под Петербургом

В ЧП в Выборгском районе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

27 сентября в 20:50 на пульт спасателей поступил сигнал о мощном пожаре в поселке Первомайское Выборгского района. Огонь охватил лежащие в поле пиломатериалы. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

— Рядом стоящих строений нет. Тушение осложнял сильный ветер. Локализовать возгорание удалось в 22:20, полностью ликвидировать — в 03:18. После этого специалисты занялись проливкой и разборкой сгоревших отходов, — рассказали спасатели.

Информация о пострадавших не поступала. Помимо пожарных на месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Напомним, на этой неделе в спа-центре на Гофмейстерской улице в Петергофе внезапно обрушился потолок. Происшествие случилось в хаммаме. Груда кафеля и железных конструкций, за которые держались плитки, свалились на головы посетителей. В результате пострадали четыре человека. Прокуратура по Петербургу начала проверку.

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