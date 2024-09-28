Пиломатериалы горели мощным пламенем в поле под Петербургом

Напомним, на этой неделе в спа-центре на Гофмейстерской улице в Петергофе внезапно обрушился потолок. Происшествие случилось в хаммаме. Груда кафеля и железных конструкций, за которые держались плитки, свалились на головы посетителей. В результате пострадали четыре человека. Прокуратура по Петербургу начала проверку.