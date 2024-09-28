Силы ПВО РФ за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 447 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 655 единиц специальной военной автомобильной техники.