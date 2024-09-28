Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО РФ за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 447 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 655 единиц специальной военной автомобильной техники.