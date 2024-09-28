В Норильске эвакуируют более 350 работников шахты: в чем причина

Собеседник tass.ru, сотрудник местных оперативных служб, рассказал, что пожар произошел в шахте на глубине 800 м, в этот момент там находились 356 работников, которых оперативно эвакуировали.
Как пояснили в филиале предприятия, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится локализация и ликвидация возгорания. По факту данного инцидента была создана комиссия, которое установит причины пожара.
На предприятии отметили, что инцидент не повлиял на выполнение производственной программы. Информация о пострадавших уточняется.
Утром также стало известно о пожаре в Брянской области. Там вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие.