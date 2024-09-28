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В Норильске эвакуируют более 350 работников шахты: в чем причина

НОРИЛЬСК, 28 сентября, ФедералПресс. Возгорание произошло в шахте рудника «Скалистый» на глубине 800 м. Оперативные службы проводят эвакуацию 356 работников. Подробнее о текущей ситуации рассказали на предприятии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Собеседник tass.ru, сотрудник местных оперативных служб, рассказал, что пожар произошел в шахте на глубине 800 м, в этот момент там находились 356 работников, которых оперативно эвакуировали.

Как пояснили в филиале предприятия, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится локализация и ликвидация возгорания. По факту данного инцидента была создана комиссия, которое установит причины пожара.

На предприятии отметили, что инцидент не повлиял на выполнение производственной программы. Информация о пострадавших уточняется.

Утром также стало известно о пожаре в Брянской области. Там вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие.

МЧС
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