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ВСУ потеряли до 125 военнослужащих в зоне группировки «Восток»

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ее ответственности до 125 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2023

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20», — отметили в ведомстве.