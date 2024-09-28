ВСУ потеряли до 125 военнослужащих в зоне группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20», — отметили в ведомстве.