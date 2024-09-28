Потери ВСУ за сутки составили почти 2000 человек

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о прохождении медкомиссии за 15 минут. По его словам, он шел на работу, когда к нему подъехали сотрудники территориального центра комплектования. Он не смог убежать, так как был заблокирован в тупиковом переулке. Сразу после этого он был отправлен на беглый медицинский осмотр.