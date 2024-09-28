По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Запад» и до 725 в зоне ответственности Южной группировки, а также свыше 620 бойцов в зоне «Центра». Кроме того, группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 125 солдат. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери составили до 60 человек, столько же — в зоне «Севера».
Также сообщается, что силы противовоздушной обороны РФ за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника. «ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 131 районе в зоне спецоперации», — отметили в МО.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал о прохождении медкомиссии за 15 минут. По его словам, он шел на работу, когда к нему подъехали сотрудники территориального центра комплектования. Он не смог убежать, так как был заблокирован в тупиковом переулке. Сразу после этого он был отправлен на беглый медицинский осмотр.