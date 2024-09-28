В Пулково задержали мужчину, похитившего ребёнка 10 лет назад

Полиция поймала 53-летнего мужчину в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, который 10 лет назад похитил ребёнка у своей жены. По данным 78.ru, мужчина в 2010 году забрал мальчика у матери и скрылся.
По предварительным данным, по решению суда мальчик должен был жить с матерью, а отцу назначили «дни общения». Этим он остался не доволен, поэтому похитил 4-летнего мальчика во время прогулки с бабушкой.
Однако в международный розыск похитителя объявили уже в 2017 году за совершение насильственных действий в отношении судебного пристава. Фигуранта дела уже поместили в изолятор временного содержания (ИВС).