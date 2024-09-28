52-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в Лукоянове

52-летняя нижегородка погибла при пожаре в жилом доме в Лукоянове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, во время пожара сгорел дом и двор на общей площади 110 кв. метров. Во время разбора конструкций пожарные обнаружили погибшую женщину. По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети.
На месте происшествия работали восемь пожарных и четыре единицы техники. Специалисты МЧС рекомендуют жителям не перегружать сеть электроприборами большой мощности.