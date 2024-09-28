Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Накануне Минобороны также отчиталось об ударах по инфраструктуре военных аэродромов Украины за прошедшую неделю. 33 групповыми ударами были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой, цеха производства и места хранения украинских беспилотников и безэкипажных катеров.