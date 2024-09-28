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СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Так в ведомстве отреагировали на публикации СМИ о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности», по которой могут привлечь главу семейства.

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — сказали в пресс-службе.

Накануне в главке заявили, что планируют повторно допросить родителей погибших детей, так как при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. Тогда родители рассказали, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом.

По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине.

Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался и четвертый ребенок — девочка 12 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.

СК