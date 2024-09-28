В Нью-Йорке состоялась встреча Нуртлеу и госсекретаря США Блинкена: О чем они говорили

Астана. 28 сентября. КазТАГ — В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба МИД РК.
«В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась министерская встреча “С5+1” с участием заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, государственного секретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Таджикистана — Сироджиддина Мухриддина, Узбекистана — Бахтиера Саидова, и заместителя председателя кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана — Рашида Мередова», — говорится в сообщении.
Нуртлеу отметил, что ключевыми приоритетами государств региона являются поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, а также выработка мер реагирования.
Особое внимание было уделено политическим преобразованиям в РК, ориентированным, в первую очередь, на человеческий капитал с акцентом на достижение ощутимых результатов для всех граждан.
Нуртлеу отметил, что в Казахстане важно провести заседание «С5+1» по продвижению прав лиц с ограниченными возможностями.
Госсекретарь Блинкен отметил, что 2025 год станет ровно 10 лет сотрудничества США и Центральной Азии в рамках этой платформы, и он подчеркнул приверженность США поиску региональных решений глобальных проблем в партнерстве со странами региона.
Главы МИД подтвердили важность региональной платформы «С5+1» для достижения общих целей в области безопасности,