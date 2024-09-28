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На севере Красноярского края из пожара спасли 16 человек

16 человек спасли сотрудники МЧС при пожаре на севере Красноярского края.

Источник: МЧС РФ

В Дудинке при пожаре сотрудники МЧС спасли 16 человек. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл в квартире на восьмом этаже многоэтажного дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат дома пострадавшего, которого вынесли из здания и передали врачам.

Звенья газодымозащитной службы вывели 14 человек из других квартир по лестничным маршам, ещё одного жильца эвакуировали при помощи автолестницы.

Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, был ликвидирован с участием 6 единиц техники и 19 человек. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России.

МЧС