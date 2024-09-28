Автобус с молодежной командой воронежского «Факела» попал в ДТП

Очевидцы в соцсетях сообщили об аварии, в которую попала команда молодежного состава воронежского «Факела». По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, когда игроки возвращались из Калининграда после матча с «Балтикой».
— По возвращении с гостевого матча автобус с молодежной командой «Факела» попал в ДТП, — подтвердили в пресс-службе ФК «Факел». — Все ребята целы.
Воронежская молодежка сыграла в Калининграде с «Балтикой» в рамках 23-го тура Молодежной футбольной лиги. «Факел-М» победил, забив гол.