Автомойка сгорела дотла в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Пожар начался около полудня, когда загорелась крыша частного дома, в котором находилась автомойка. Всего за несколько минут огонь охватил всё строение. Черный дым от этого крупного пожара распространился на несколько километров вдоль дороги. Очевидцы немедленно вызвали пожарных.