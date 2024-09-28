Автомойка сгорела дотла в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Инцидент произошел 28 сентября на улице Черешневой, 38/1.
Пожар начался около полудня, когда загорелась крыша частного дома, в котором находилась автомойка. Всего за несколько минут огонь охватил всё строение. Черный дым от этого крупного пожара распространился на несколько километров вдоль дороги. Очевидцы немедленно вызвали пожарных.
Когда спасатели прибыли на место, пламя уже распространилось на 450 квадратных метров.
Для тушения пожара было задействовано 49 человек и 11 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако, владельцу автомойки придется вложить немалые деньги, что восстановить сгоревшие оборудование и помещение.