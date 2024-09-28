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В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами, погибли 6 человек

Вертолет Ми-8, на борту которого было 14 человек, потерпел крушение в округе Северный Вазиристан в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения, сообщает местное издание Geo. По данным его источников, трое пилотов судна — граждане России.

Источник: Reuters

Вертолет принадлежит пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Он разбился недалеко от нефтяного месторождения, заявил представитель компании. Он заверил, что инцидент произошел по техническим причинам и «не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью». Раненые доставлены в объединенный военный госпиталь Таль.

Были ли пилоты в числе погибших, не уточняется. Источники издания рассказали, что у вертолета возникли технические неполадки сразу после взлета. Крушение произошло из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки. По факту ЧП начато расследование, помощь на месте крушения оказывает в том числе пакистанская армия.