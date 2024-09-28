В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами, погибли 6 человек

Были ли пилоты в числе погибших, не уточняется. Источники издания рассказали, что у вертолета возникли технические неполадки сразу после взлета. Крушение произошло из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки. По факту ЧП начато расследование, помощь на месте крушения оказывает в том числе пакистанская армия.