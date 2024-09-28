Мост над Бухтармой обещают открыть через месяц

В ноябре КазТАГ со ссылкой на данные властей региона назвало сумму, которая может быть потрачена на строительство моста — Т23 млрд, однако уже 6 января 2020 года агентству стало известно, что планируемая стоимость проекта выросла до Т32 млрд — такую цифру тогда озвучил аким ВКО Даниал Ахметов. Вместе с тем, тогда же он оговорился, что «до конца апреля текущего года будет уточнение финансирования из республиканского бюджета».