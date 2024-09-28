Мост над Бухтармой обещают открыть через месяц

Усть-Каменогорск. 28 сентября. КазТАГ — Мост над Бухтарминским водохранилищем обещают открыть через месяц, сообщает Altainews.kz.
«Открытие главного строительного проекта последних пяти лет — моста через Бухтарминское водохранилище приурочат к государственному празднику», — сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев.
В регионе также обещают построить два аэровокзальных комплекса и аэропорта в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, а также обеспечить их соответствующей инфраструктурой.
Мост станет самым длинным в стране — протяженностью 1316 метров.
Курчумский мост через Бухтарминское водохранилище начали возводить в феврале 2021 года. Этот масштабный проект был запущен по поручению Касым-Жомарта Токаева. Сами строители считают, что проект важный и нужный для населения ВКО, таким образом жители не будут отрезаны от центральной части региона. Объект будет соединять Курчумский, Тарбагатайский и Зайсанский районы.
19 сентября 2019 года Токаев поручил правительству и акимату ВКО совместно рассмотреть вопрос выделения средств на строительство моста на Бухтарминском водохранилище. Он отметил, что жители Курчумского района ВКО передвигаются посредством старого парома, которому уже более 50 лет. Глава государства указал на то, что данный вопрос важен для района с населением более 20 тыс. человек.
В ноябре КазТАГ со ссылкой на данные властей региона назвало сумму, которая может быть потрачена на строительство моста — Т23 млрд, однако уже 6 января 2020 года агентству стало известно, что планируемая стоимость проекта выросла до Т32 млрд — такую цифру тогда озвучил аким ВКО Даниал Ахметов. Вместе с тем, тогда же он оговорился, что «до конца апреля текущего года будет уточнение финансирования из республиканского бюджета».
8 июля 2020 года КазТАГ со ссылкой на описание лота на портале госзакупок сообщало, что стоимость строительства моста через Бухтарминское водохранилище в ВКО вновь изменилась, и может составить Т26,2 млрд.
16 августа 2020 года сообщалось, что первые Т500 млн на строительство моста через Бухтарминское водохранилище уже выделили. 21 декабря 2022 более чем вдвое — до Т61,4 млрд выросла его стоимость.
Летом 2023 года строители обратились к Токаеву из-за отсутствия финансирования.