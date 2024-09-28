Шесть человек пострадали и четыре газбаллона вынесли на месте пожара в астанинском кафе

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Шесть человек пострадали и четыре газовых баллона вынесли на месте пожара кафе в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи. Силами МЧС на безопасное место вынесено четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров», — говорится в сообщении.
На улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе, с последующим разрушением и горением. Площадь обрушения около 60 кв.м., площадь пожара 15 кв.м.
Пожар уже ликвидировали, теперь МЧС работает над завалами.