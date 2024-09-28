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Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Жертвами взрыва стали 13 человек.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС
пожары