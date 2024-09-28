Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали

Жертвами взрыва стали 13 человек.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов», — говорится в сообщении ведомства.
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Жертвами взрыва стали 13 человек.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов», — говорится в сообщении ведомства.