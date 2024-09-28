В Башкирии трое мужчин напали на врача и росгвардейцев

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел ночью 22 сентября. В приемное отделение больницы обратился мужчина с травмой головы. Когда хирург оказывал ему медпомощь, пациент ударил его по лицу и вышел в коридор к двум друзьям. О буйном пациенте сообщили во вневедомственную охрану, а конфликт с врачом продолжился уже у стойки регистрации.
Приехавшие на место росгвардейцы попытались уговорить скандалистов успокоиться и покинуть больницу, однако в итоге один из друзей пациента напал на правоохранителя.
В СК сообщают о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На агрессивного пациента полиция завела дело о хулиганстве с применением насилия.