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В Астане ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков

Кокшетау. 28 сентября. КазТАГ — В Акмолинской области ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. "…

Кокшетау. 28 сентября. КазТАГ — В Акмолинской области ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Во время задержания, проведенного акмолинскими оперативниками в столице, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет Т34 млн», — говорится в сообщении.

Наркотики планировалось поставлять на территории Акмолинской области. Также обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью Т5 млн.

Подозреваемый — 54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.