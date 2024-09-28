В Астане ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков

Кокшетау. 28 сентября. КазТАГ — В Акмолинской области ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
«Во время задержания, проведенного акмолинскими оперативниками в столице, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет Т34 млн», — говорится в сообщении.
Наркотики планировалось поставлять на территории Акмолинской области. Также обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью Т5 млн.
Подозреваемый — 54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.