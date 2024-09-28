В Самарской области загорелся лес

«Сегодня в 13.33 (12.33 мск — ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.