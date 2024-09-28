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В Самарской области загорелся лес

МЧС: в Самарской области загорелся лес на площади 23 гектара.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.

«Сегодня в 13.33 (12.33 мск — ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В главке отметили, что держат на контроле обстановку с пожаром.

«Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию… (Также- ред.) в готовности аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России», — добавили в ведомстве.

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