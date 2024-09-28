Астана. 28 сентября. КазТАГ — Офис центра развития высшего образования в Астане выставили на торги за Т1,4 млрд, передает корреспондент агентства.
«Объект продажи — офис с земельным участком; стартовая цена — Т1 347 867 408,00; балансодержатель — АО “Финансовый центр”, — говорится на сайте электронной торговой площадки.
Офис находится по адресу проспект Кабанбай батыра, дом 28. Центр развития высшего образования подведомственен министерству науки и высшего образования. Центр создан в 2012 году после того, как Казахстан подписал Болонскую Декларацию в 2010 году.