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Офис центра развития высшего образования в Астане выставили на торги за Т1,4 млрд

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Офис центра развития высшего образования в Астане выставили на торги за Т1,4 млрд, передает корреспондент агентства. "Объект продажи — офис …

Источник: КазТАГ

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Офис центра развития высшего образования в Астане выставили на торги за Т1,4 млрд, передает корреспондент агентства.

«Объект продажи — офис с земельным участком; стартовая цена — Т1 347 867 408,00; балансодержатель — АО “Финансовый центр”, — говорится на сайте электронной торговой площадки.

Офис находится по адресу проспект Кабанбай батыра, дом 28. Центр развития высшего образования подведомственен министерству науки и высшего образования. Центр создан в 2012 году после того, как Казахстан подписал Болонскую Декларацию в 2010 году.