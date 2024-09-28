Число детей, погибших в ДТП в Самарской области, выросло до двух

Ранее в главке сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал — Исаклы — Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq. В результате, по предварительной информации ведомства, погиб девятилетний ребенок, еще шесть человек, включая двух детей в возрасте 11 лет и двух месяцев, были доставлены в больницу.