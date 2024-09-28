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Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газбаллона в «Центре плова» в Астане

Астана. 28 сентября. КазТАГ — О состоянии пострадавших после взрыва газового баллона в кафе «Центр плова» в Астане сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. "Вс…

Источник: КазТАГ

Астана. 28 сентября. КазТАГ — О состоянии пострадавших после взрыва газового баллона в кафе «Центр плова» в Астане сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

«Вследствие взрыва газового баллона по улице Акыртас, 31 пострадали шесть сотрудников кафе (мужчины). Бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Многопрофильную городскую больницу № 1, осмотрены профильными специалистами», — ответили в управлении здравоохранения столицы.

Четверых госпитализировали в центр политравмы, эндопротезирования и комбустиологии Многопрофильной городской больницы № 1. Двое пострадавших поступили с термическим ожогами 3 и 5%. Им даны рекомендации и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, спасатели вынесли четыре газовых баллона из кафе, где случился пожар. Сейчас ведутся работы над завалами.