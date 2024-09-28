Стали известны детали операции по ликвидации главы «Хезболлы»

Операцию возглавила 69-я эскадрилья ВВС Израиля на истребителях F-15I. После заявления о ликвидации Насраллы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала аудиозапись переговоров командующего израильскими ВВС генерал-майора Томера Бара с командиром 69-й эскадрильи. Генерал поздравил пилотов с возможной победой после атак. В ответ командир сказал: «Мы доберемся до кого угодно и где угодно, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть заложников и жителей севера домой».