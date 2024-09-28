«Хамас» объявил о создании единого фронта с «Хезболлой»

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из “Хезболлы” … Мы призываем Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров сионистского образования как военных преступников», — говорится в заявлении «Хамаса».
«Хамас» также призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) принять меры для прекращения военной операции Израиля в Ливане. Как добавили в движении, «Хамас» и «Хезболла» объявляют о создании единого фронта против Израиля в битве «Потоп Аль-Аксы».
Сегодня, 28 сентября, Армия обороны Израиля сообщила об убийстве генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Позже его гибель подтвердило само движение. Портал Ynet писал, что для ликвидации Хасана Насраллы ЦАХАЛ сбросил на район, где находился его бункер, 80 авиабомб.