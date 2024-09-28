«Хамас» объявил о создании единого фронта с «Хезболлой»

«Хамас» также призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) принять меры для прекращения военной операции Израиля в Ливане. Как добавили в движении, «Хамас» и «Хезболла» объявляют о создании единого фронта против Израиля в битве «Потоп Аль-Аксы».