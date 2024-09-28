В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домам

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на месте работают пожарные подразделения. Возгорание удалось локализовать в 16−53 ч. и остановить распространение огня. В ведомстве подчеркнули, что причиной таких пожаров, как правило, становится человеческий фактор.