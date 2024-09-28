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В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домам

В Волгограде тушат пожар на улице Автотранспортная.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, огонь уже подбирается к жилым домам. На кадры попали сгоревшие постройка и автомобиль.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на месте работают пожарные подразделения. Возгорание удалось локализовать в 16−53 ч. и остановить распространение огня. В ведомстве подчеркнули, что причиной таких пожаров, как правило, становится человеческий фактор.

Напомним, сегодня в Советском районе потушили другой ландшафтный пожар — горел камыш и сухая трава на площади в 2000 кв.м.

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